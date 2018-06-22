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22 Haziran 2018 15:46

5 yılda 3 bin fidan yetiştiren personele ‘başarı belgesi’

Tekirdağ’da 5 yılda 3 bin fidan yetiştirerek doğaya kazandıran TESKİ personeline başarı belgesi verildi.

5 yılda 3 bin fidan yetiştiren personele ‘başarı belgesi’

22 Haziran 2018 15:46


TESKİ Genel Müdürlüğünde düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda gündem maddeleri görüşülerek TESKİ’nin önümüzdeki dönem çalışmaları konusunda bazı kararlar alındı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın da katıldığı toplantıda çevre gönüllüsü Osman Tuna’ya çalışmalarından dolayı başarı belgesi verildi. TESKİ personeli Osman Tuna’nın, çevre duyarlılığı ve hassasiyeti sebebiyle son 5 yılda yaklaşık 3 bin fidan yetiştirerek, bunları doğaya kazandırdığı ifade edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, TESKİ ailesi içinde bu şekilde örnek teşkil edecek personelin bulunmasından dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirerek teşekkür etti.


TESKİ Yönetim Kurulu Toplantısının ardından Osman Tuna’nın yetiştirdiği fidanlardan bir kısmı, TESKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası bahçesine dikildi.


Toplantıya Başkan Albayrak’ın yanı sıra, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim İçöz ve Yönetim Kurulu Üyesi A. Soner Ergin katıldı.




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