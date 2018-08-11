Açık havada nostaljik sinema beğeni topladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Ay Işığında Sinema Geceleri” etkinliği kapsamında "Tatlım Tatlım" filmi Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi Atatürk Parkı’nda gösterime sunuldu.

Tüm halkı bir araya getiren “Ay Işığında Sinema Geceleri” etkinliği Yeniçiftlik Mahallesi’nde vatandaşların ilgi odağı oldu. Nostaljik bir gece yaşayan vatandaşlara patlamış mısır ve su ikramları da yapıldı.

“Geçmişi günümüze taşıdınız”

Yapılan etkinlikten memnun kaldıklarını ifade eden sinema severler, “Sinemada izleyemediğimiz filmleri belediyemiz sayesinde izleme fırsatı bulduk. Geçmişteki gibi açık havada yapılan etkinlikler ilçemize ayrı bir renk kattı. Geçmişi günümüze taşıdınız. Ailemiz ile birlikte çok keyifli vakit geçirdik. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne sunduğu etkinlikler için teşekkür ederiz” dedi.

Açık Hava Sinema günleri yaz akşamlarında vatandaşlara nostalji gecesi yaşatmaya devam edecek.