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20 Kasım 2017 15:23

AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı dayanışma toplantısı

Adalet ve Kalkınma Partisi Çorlu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Nusratiye Mahallesi Danışma Toplantısı’nda konuşan ilçe başkanı Av.

AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı dayanışma toplantısı

20 Kasım 2017 15:23

Kerim Atalay, “Reis’e sözümüz vatana borcumuz var” dedi.


Çorlu Eski Halk Eğitimi Merkezi Salonu’nda düzenlenen Nusratiye Mahallesi Danışma Toplantısı ile ilgili olarak bilgiler veren AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Av. Kerim Atalay, “Nusratiye Mahalle Danışma Toplantımızı mahalle sakinlerimizin yoğun katılımı ile gerçekleştirdik. Mahalle sakinlerimizin sorunlarını dinledik. Dile getirilen sorunların büyük ölçüde yerel yönetimler ile ilgili olduğunu tespit ettik. İlk belediye seçimlerinde Çorlu’muzun AK Partili belediyecilik anlayışına ne kadar ihtiyacını olduğunu mahallelerimizin isyanlarından bir kez daha gözlemledik. İlk yerel seçimlerde AK Belediyeciliğin Çorlu’muza tesisi için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Durmak yok yola devam. Reis’e sözümüz vatana borcumuz var” diye konuştu.




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