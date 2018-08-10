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10 Ağustos 2018 09:31

Akıllı kartların kontör yüklemesinde 7 gün - 24 saat hizmet

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda kullanılan akıllı kartlara bakiye yüklemesini kolaylaştırmak amacıyla Asis ve Halk Bankası ile yaptığı protokol kapsamında kart dolum bayilerinin mobil bankacılık, ATM ve kredi kartı yöntemleriyle 7 gün 24 saat boyunca bakiye hizmeti vermelerine olanak sağlayacak.

Akıllı kartların kontör yüklemesinde 7 gün - 24 saat hizmet

10 Ağustos 2018 09:31


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. tarafından akıllı kart uygulaması ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla kooperatiflerin TESUS sistemine dâhil edilmesi çalışmaları devam ediyor. Bugün itibariyle Çorlu merkezin dışında muhtelif güzergâhlardan 14 kooperatif ve 211 araç toplu taşıma sistemine katıldı. İl genelinde de şu an için 1 milyon 457 bin 940 akıllı kart kullanılıyor. 6 adet kooperatif ve 142 adet aracında toplu taşıma sistemine dâhil edilmesi için çalışmalar sürüyor.


Sisteme dâhil olan araç sayısıyla birlikte akıllı kart kullanıcıları da gün geçtikçe artıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de artan akıllı kart kullanıcılarına kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla Asis ve Halk Bankası ile protokol imzaladı. Yapılan protokole gereği akıllı kart yüklemesi yapan bayiler Büyükşehir Belediyesinin tahsilat ofislerine gelmeden mobil bankacılık, ATM ve kredi kartı yöntemleriyle 7 gün 24 saat boyunca kontör yüklemesi yapabilecek. Bu sayede vatandaşlar da kesintisiz hizmet alacak. Test çalışmaları başlayan sistem Kurban Bayramı öncesinde uygulamaya alınacak.




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