’Bağımlılıkla Mücadele’ seminerleri devam ediyor

Tekirdağ İl ve İlçe Müftülüklerinde görev yapan Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlerine yönelik, 18 Temmuz 2018 tarihinde Yeşilay Cemiyeti Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Tekirdağ İl Yetkilisi Bingül Uzel tarafından Tekirdağ Diyanet Eğitim Merkezi’nde bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Bu kapsamda, Şarköy Gazi Süleyman Paşa Camii Müezzin Kayyımı Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Yaşar Özen, görev yaptığı ilçede yaz Kur’an-ı Kerim kurslarını ziyaret ederek öğrencilere sağlıklı yaşam ve teknoloji bağımlılığı hakkında bilgiler sunuyor.