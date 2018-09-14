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Bakan Yardımcısı Büyükdede, Tekirdağ'da

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede Tekirdağ’a gelerek incelemelerde bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede Tekirdağ'a gelerek incelemelerde bulundu.


Biz dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'yi Valilik önünde Vali Mehmet Ceylan ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal karşıladı. Daha sonra Valilik makamına geçen Vali Ceylan ve Bakan Yardımcısı Büyükdede görüş alışverişinde bulundular.


Ziyaretin ardından Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal ve Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ceyhan'dan ilde yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

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