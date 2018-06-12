Balığı yemek için kendini şişeye hapsetti

Balıkçı, su şişesine girip balığı yiyen yılanı kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Olay Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Parmaksız Göletinde meydana geldi. Tekirdağ’da bir balıkçı, göletin kıyısına giderek oltayla balık tutmaya başladı. Balıkçı tuttuğu bir balığı kova yerine su şişesine koyduktan sonra yaklaşık 2 metrelik bir yılan, balığı yemek için şişenin içerisine girdi. Yılan, balığı yemeye başlarken gördüğü olay karşısında şoke olan balıkçı ise olanları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"Gördüklerim karşısında şoke oldum"

Olay anını anlatan balıkçı, "O gün balık yakalamaya giderken yolda çok yılanla karşılaştık. Balık yakaladığım esnada arkamı dönüp bakınca gördüklerim karşısında şoke oldum. Çalılıklar arasından çıkıp gelen bir yılan su şişesine koyduğumuz balığı yemek için şişeye giriyordu. Yılanı, şişedeki balığı yedikten sonra doğal ortamına geri bıraktım" dedi.