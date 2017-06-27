Başıboş inekler daracık yolda trafiği birbirine kattı

Olay, Tekirdağ’dan Şarköy ilçesi Marmara Denizi şeridi boyunca uzanan Uçmakdere yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kime ait oldukları henüz bilinmeyen bir grup inek, otlandıkları sırada, bir anda daracık asfalta çıkıp yol boyu yürümeye başladılar. O anda yoldan geçen kimi sürücüler zor anlar yaşadı. Yol boyu devam eden inekler, yoldan geçmeye çalışan bir motor grubu tarafından görüntülendi. Görüntülerde motor grubu, inekleri atlattıktan sonra dar ve çok virajlı yol olması sebebiyle karşıdan gelen diğer sürücüleri de yolda inekler olduğu konusunda uyardılar. İneklerin akıbeti ise halen bilinmiyor.