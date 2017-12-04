Başkan Albayrak Çerkezköy Kentpark’ta incelemelerde bulundu

İl genelinde sürdürülen çalışmaların takibini gerçekleştiren Başkan Kadir Albayrak, bu kapsamda Çerkezköy ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Kentpark’ta incelemelerde bulundu. İncelemelerde Başkan Albayrak’a Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay da eşlik etti.

Kentpark’ın son durumu hakkında görevli personelden bilgi alan Başkan Albayrak, “Çalışmalarımız hızlı ve sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Kentpark, sürekli olarak nüfusu büyüyen Çerkezköy ilçemizin önemli bir sosyal ihtiyacıydı. Bu park tamamlandığında Çerkezköy güzel bir sosyal alana daha kavuşmuş olacak. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.