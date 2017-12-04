Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 16:47

Başkan Albayrak Çerkezköy Kentpark’ta incelemelerde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kentpark’ta incelemelerde bulunarak, görevlilerden son durum hakkında bilgi aldı.

Başkan Albayrak Çerkezköy Kentpark’ta incelemelerde bulundu

04 Aralık 2017 16:47


İl genelinde sürdürülen çalışmaların takibini gerçekleştiren Başkan Kadir Albayrak, bu kapsamda Çerkezköy ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Kentpark’ta incelemelerde bulundu. İncelemelerde Başkan Albayrak’a Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay da eşlik etti.


Kentpark’ın son durumu hakkında görevli personelden bilgi alan Başkan Albayrak, “Çalışmalarımız hızlı ve sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Kentpark, sürekli olarak nüfusu büyüyen Çerkezköy ilçemizin önemli bir sosyal ihtiyacıydı. Bu park tamamlandığında Çerkezköy güzel bir sosyal alana daha kavuşmuş olacak. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
9
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç