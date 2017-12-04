Başkan Albayrak, Kapaklı’da mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

İlk olarak, ilçeye bağlı İnönü Mahallesi Muhtarı Sabahattin Mandalı’yı ziyaret eden Başkan Kadir Albayrak, daha sonra sırasıyla Atatürk Mahallesi Muhtarı Bilal Tokuç’u, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Seçkin Dilsiz’i, İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Ahmet Aydın’ı, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yüksel Öztürk’ü, Fatih Mahallesi Muhtarı Metin Yurteri’yi, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Abdulbaki Aladağ’ı ve Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Çetin Özhan’ı ziyaret ederek muhtarların mahalleleri için öneri ve taleplerini dinledi.

Mahallelerde sürdürülen çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi alan Başkan Albayrak, ziyaretler hakkında yaptığı açıklamada, “Muhtarlarımız, bizim önemli yol arkadaşlarımızdır. Bu anlamda muhtarlarla çalışmaktan, onların yönlendirmesi ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi gerçekleştirmekten oldukça memnunuz. Tekirdağ il genelinde toplamda 355 mahallemiz var. Mahallelerini en iyi tanıyan, bilen kişiler muhtarlarımızdır. Bu yüzden de devam eden çalışmalarımızda sürekli olarak muhtarlarımızla koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. Ben, yol arkadaşım olan bütün muhtarlara teşekkür ediyorum” dedi.