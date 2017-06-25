Başkan Albayrak, vatandaşlarla bayramlaştı

Başkan Kadir Albayrak Ramazan Bayramının birinci gününde ilk olarak Naip Mahallesi’nde bayram namazını kıldı. Daha sonra Naip Mahallesi Camii önünde bayramlaşma merasimine geçen Başkan Albayrak, burada mahalleli ile tek tek bayramlaşarak vatandaşların bayramlarını kutladı. Naip mezarlığına da geçen Başkan Albayrak, vatandaşlarla birlikte dua etti.

Başkan Albayrak Naip Mahallesi ziyareti sonrası Kumbağ Mahallesi’ne geçerek burada sahil esnafı ile bir araya geldi. Esnafla yakından ilgilenen ve sohbet eden Başkan Albayrak, vatandaşların ve esnafın isteklerini dinleyerek bayramlarını kutladı.

Ardından Başkan Albayrak Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’ne geçerek vatandaşlarla buluştu. Burada vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Albayrak, bayram sabahı çalışan fırıncı esnafına başarılar diledi.