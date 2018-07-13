Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 12:28

Başkan Albayrak’tan 15 Temmuz mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bizler ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan yürüyen cumhuriyet sevdalıları olarak, demokrasimizi hedef alan her türlü eyleme dün olduğu gibi bugün de karşıyız ve bundan sonra da Ata’mızdan devraldığımız en büyük miras olan Türkiye Cumhuriyeti’ni korumaya ve yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Albayrak’tan 15 Temmuz mesajı

13 Temmuz 2018 12:28


Başkan Albayrak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Albayrak, mesajında demokrasi vurgusu yaparak, "Millet olarak varlığımızın temeli olan Türkiye Cumhuriyeti, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin öncülüğünde yaklaşık yüz yıllık demokrasi kültürüne sahiptir. Yüce Türk milletine mutlu, huzurlu, gururlu, onurlu ve özgür bir şekilde yaşama imkanı sunan Cumhuriyetimiz, iç veya dış kaynaklı olaylardan dolayı zaman zaman zor dönemlerden geçmiştir. Devletimizin yönetimini demokrasi dışı yöntemlerle ele geçirmeyi hedefleyen malum terör örgütü, 15 Temmuz 2016 günü darbe girişiminde bulunmuştur. Hain darbeciler, ülkemizin savunması için alınmış silahlarla, milli egemenliğimizin en temel dayanağı olan TBMM’ye saldırmış, yurdumuzun çeşitli yerlerinde 248 vatandaşımızı şehit etmiş, ülkemize maddi ve manevi olarak büyük zararlar vermiştir. Yurtsever vatandaşlarımızın canlarını ortaya koydukları mücadele ve milletimizin dirayeti sayesinde darbeci hainler amaçlarına ulaşamamışlardır" dedi.


Albayrak, 15 Temmuz darbe girişimde şehitlerini anarak "Bizler ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan yürüyen cumhuriyet sevdalıları olarak, demokrasimizi hedef alan her türlü eyleme dün olduğu gibi bugün de karşıyız ve bundan sonra da Ata’mızdan devraldığımız en büyük miras olan Türkiye Cumhuriyeti’ni korumaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Demokrasinin, Cumhuriyet değerlerinin ve hukuk devleti anlayışının hakim olduğu, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağımız günleri hep beraber görebilmek ümidiyle, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Yüce Türk milletine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç