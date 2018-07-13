Başkan Albayrak’tan 15 Temmuz mesajı

Başkan Albayrak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Albayrak, mesajında demokrasi vurgusu yaparak, "Millet olarak varlığımızın temeli olan Türkiye Cumhuriyeti, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin öncülüğünde yaklaşık yüz yıllık demokrasi kültürüne sahiptir. Yüce Türk milletine mutlu, huzurlu, gururlu, onurlu ve özgür bir şekilde yaşama imkanı sunan Cumhuriyetimiz, iç veya dış kaynaklı olaylardan dolayı zaman zaman zor dönemlerden geçmiştir. Devletimizin yönetimini demokrasi dışı yöntemlerle ele geçirmeyi hedefleyen malum terör örgütü, 15 Temmuz 2016 günü darbe girişiminde bulunmuştur. Hain darbeciler, ülkemizin savunması için alınmış silahlarla, milli egemenliğimizin en temel dayanağı olan TBMM’ye saldırmış, yurdumuzun çeşitli yerlerinde 248 vatandaşımızı şehit etmiş, ülkemize maddi ve manevi olarak büyük zararlar vermiştir. Yurtsever vatandaşlarımızın canlarını ortaya koydukları mücadele ve milletimizin dirayeti sayesinde darbeci hainler amaçlarına ulaşamamışlardır" dedi.

Albayrak, 15 Temmuz darbe girişimde şehitlerini anarak "Bizler ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan yürüyen cumhuriyet sevdalıları olarak, demokrasimizi hedef alan her türlü eyleme dün olduğu gibi bugün de karşıyız ve bundan sonra da Ata’mızdan devraldığımız en büyük miras olan Türkiye Cumhuriyeti’ni korumaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Demokrasinin, Cumhuriyet değerlerinin ve hukuk devleti anlayışının hakim olduğu, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağımız günleri hep beraber görebilmek ümidiyle, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Yüce Türk milletine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.