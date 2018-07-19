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19 Temmuz 2018 11:44

Başkan Albayrak’tan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı: “Türkiye, Kıbrıs’ta kalıcı barış için mücadelesini sürdürecektir”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yayımladığı yazılı mesaj ile Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44.

Başkan Albayrak’tan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı: “Türkiye, Kıbrıs’ta kalıcı barış için mücadelesini sürdürecektir”

19 Temmuz 2018 11:44

yıl dönümü kutladı.


“20 Temmuz 1974 tarihinde başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı, yavru vatanda barışı sağlayan şanlı bir zaferdir” diyerek mesajına başlayan Albayrak, kısaca harekatın gelişimini hatırlattı.


Kıbrıs Barış Harekatı ve ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulma sürecini Albayrak şu sözlerle aktardı: “1963 yılından itibaren Kıbrıs’ta büyük Yunanistan hayalini gerçekleştirmek isteyen Rumların, Türklere karşı asimilasyon, baskı, göçe zorlama gibi eylemlerde bulunmaları ve katliamlar gerçekleştirmeleri nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti garantörlük haklarını kullanarak Barış Harekâtı başlatılmıştır. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in dirayetli politikaları sonucunda harekat başarıyla gerçekleştirilmiş, Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliği sağlanmıştır. Yapılan diplomatik görüşmelerde Türklerin haklı taleplerinin kabul edilmemesi nedeniyle uzlaşma sağlanamamış ve bunun üzerine 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur.”


“Türkiye, Kıbrıs’ta kalıcı barış için mücadelesini sürdürecektir”


Kadir Albayrak mesajının devamında Kıbrıs’ta kalıcı barışın tesis edilmesine vurgu yaparak şunları söyledi: “Kıbrıs Rum kesiminin, adadaki Türklerin haklarını kabul etmemesi, Türkiye’nin garantörlük hakkının sona erdirilmesi ve Türk askerinin geri çekilmesi yönündeki haksız talepleri çözümün önündeki en büyük engeldir.


Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs’ta barışın kalıcı hale gelmesi ve iki halkın huzur içinde varlıklarını devam ettirmeleri konusunda, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.”


Albayrak mesajını şu sözlerle bitirdi: “Bu düşüncelerle Eski Başbakanımız Bülent Ecevit’i, KKTC Eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, Kıbrıs Barış Harekatı’nda ve sonrasında yaşamlarını kaybeden şehit ve gazilerimizi anıyor, halen hayatta olan gazilerimize sağlıklı, mutlu ve huzurlu ömürler diliyorum.”




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