Başkan Eşkinat, İHA ekibine projelerini anlattı

İhlas Haber Ajansı Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü Murat Karadayı, Trakya Bölge Müdürü Mefail Akçatepe ve Tekirdağ Sorumlusu Halil Dağ, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ı makamında ziyaret etti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nin son dönemde gerçekleştirdiği projelerinin görüşüldüğü ziyarette Başkan Eşkinat yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunurken ziyaretten dolayı İHA ekibine teşekkür etti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten İHA Trakya Bölge Müdürü Mefail Akçatepe başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Eşkinat’ı tebrik etti.