Başkan Sarıkurt Şahpaz ve Türkgücü Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

2014 yılında Tekirdağ'ın büyükşehir olmasıyla birlikte köyden mahalleye dönüştürülen mahallelerden olan Şahbaz ve Türkgücü Mahallelerine ziyaret gerçekleştiren Başkan Sarıkurt, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Sarıkurt, vatandaşlardan gelen soruları tek tek cevapladı ve notlar aldı. Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri dinleyen Başkan Sarıkurt, çözüme yönelik hızlı adımlar atmak için elinden geleni yapacağını ifade ederken talep ve şikâyete konu görüşleri ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına aldı.

Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor mahalle buluşmaları program dahilinde Çorlu'nun diğer mahallelerinde de gerçekleştirileceği buluşmaların sosyal medya hesaplarının yanı sıra çeşitli iletişim araçlarıyla ilgili mahallelerde yaşayan vatandaşlarla paylaşılacağı kaydedildi.