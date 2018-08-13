Başkan Sarıkurt tenis turnuvası açılışını gerçekleştirdi

Yıl Rotary Kulübü ve Çorlu Tenis İhtisas Kulübü ile birlikte Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde ilk kez resmi olarak düzenlenen 8, 9 ve 10 Yaş Tenis Turnuvası’nın açılışını gerçekleştirdi.

Çorlu Belediyesi Tenis Kompleksi’nde düzenlenen turnuvanın açılışında küçük tenisçilere seslenen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, sporun önemine değindi. Eğitim ve spor faaliyetlerinin birlikte yürütüldüğü zaman her ikisinde de başarının beraberinde geldiğini ifade eden Başkan Sarıkurt, sporculara eğitim ve spor hayatlarında başarılar diledi.

Başkan Sarıkurt daha sonra 12 Yaş Kadınlar Türk Milli Takımı sporcusu Deniz Turan ile açılışa özel bir gösteri maçı düzenledi.

Açılışın ardından Başkan Sarıkurt, Çorlu 100. Yıl Rotary Kulübü Çorlu Tenis İhtisas Kulübü yöneticileri ve sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.