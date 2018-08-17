Başkan Sarıkurt’tan Sarılar Mahallesi’ne teşekkür plaketi

Sarılar Mahalle Muhtarlığı yanında düzenlenen törende konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaşanan elim tren kazasının herkesi çok üzdüğünü belirterek, "Bu yaşananların unutulmaması, zihinlerde kalması, hatırlanması, kaza sonrası hızla ulaştığının olay mahallindeki emekleriniz ve gayretleriniz için sizlere plaket takdim etmek istedik. Unutmamamız lazım. İhmal edenleri unutmamamız lazım. Eksik bıraktığımız işleri unutmamamız lazım. Her şeyden önemlisi kaybettiğimiz canları unutmamamız lazım. Vermiş olduğumuz plaketler belki sizlere o acı günü hatırlatacak ama emeğinizi de takdir etmemiz lazım diye düşünüyorum. Bizleri bir arada tutan en önemli şeyin her zor durumda milletimizin kenetlenmesi ve bir araya geliyor olması diye düşünüyorum. O elim günde göstermiş olduğunuz çaba ve emekleriniz için canı gönülden teşekkür ediyorum. Tren kazasında yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

Başkan Sarıkurt’un konuşmasının ardından plaket törenine geçildi. Törene Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Hülya Perin ve Kemaleddin Avcı ile meclis üyeleri, Sarılar Mahalle Muhtarı Fuat Döner ve vatandaşlar katıldı.