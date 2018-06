Bayramda sonra beslenmeye dikkat

Tekirdağ’da faaliyet gösteren Özel Star Medica Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Hilal Mercan, Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala, sahur ve iftar alışkanlığının sona ermesiyle birlikte beslenme konusunda dikkat edilmesi noktalar hakkında bilgi verdi.

"Bayram sabahı güne mutlaka kahvaltı ile başlayın"

Mercan "Vücuda Ramazan’ın ardından bir anda yüklenmek sağlığımız için zararlı olacaktır. Bayram günlerini rahatsız geçirmek istemiyorsanız özellikle şeker, kolesterol, tansiyon sıkıntınız varsa daha dikkatli olmalısınız. Kahvaltınızda yumurta, peynir, zeytin, ceviz, badem, yeşillik tüketmeye özen gösterin. Bu tatlı lazım dersek de kan şekerinizle alakalı rahatsızlığınız yoksa 1 tatlı kaşığı kadar bal/reçel/tahin-pekmez gibi eklemler yapabilirsiniz. Kahvaltıyı hafif yapmanızın bir nedeni de, Türk insanı olarak ikramlara ’hayır’ diyemeyişimiz. Kahvaltı ne kadar hafif olursa gün içerinde yapacağınız ziyaretlerdeki ikramlar için de o derece yararınıza olacaktır" dedi.

"İkramlara hayır diyemezseniz bile dengeyi sağlayın"

Bayramda sütlü ya da meyveli tatlılar öneren Diyetisyen Mercan, "Şu sıra en çok söylenen şey, ’misafirlerime ne ikram etsem?’ Çoğu kişinin aklına hemen baklava, kadayıf, helva yani şerbetli tatlı geliyor. Hadi gelin beni dinleyin ve bu bayram değişiklik yapıp sütlü tatlı ya da meyve tatlıları yapın. Yanında da nefis bir çay güzel olmaz mı? Tabi ki masum olan tatlıyı fazla yiyerek zararlı da yapmayalım, ne yersek yiyelim miktarı önemli. Gittiğiniz her yerde her tatlıyı almak, her tabağı bitirmek zorunda değilsiniz, hatta iki kişi bir porsiyonu paylaşabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

"Sebze ve salatayla doymaya devam"

Ramazan boyunca değişen düzen nedeniyle kabızlık problemini artık çözmek gerektiğini de vurgulayan Mercan, "O yüzden sebzelere, her öğün yeşilliklere ne derece ağırlık verirsek, suyumuzu yeterince içmeye devam edersek faydasını göreceğiz. Her gün bir öğünde sebze yemeği yiyin, her yemeğin yanında salata tüketin ve etlerin yanına sebze garnitür yapın. Sebzeler size sağlık verecek bana güvenin" ifadelerini kullandı.

"Sıcak geldi serinleyelim derken içeceklere dikkat"

Sıcak havada, direkt akla asitli içeceklerin geldiğini, ama su ve mineral dengesinin sağlanması için asitli içeceklerden olabildiğince uzak durmak gerektiğini anlatan Diyetisyen Mercan, "Ziyaretlerde gezerken bunalıyorum diyerek ikramların yanında gelen kola/fanta gibi içecekleri tüketmek zorunda değilsiniz. Hayır diyerek yerine 1 bardak su rica edin. Hem serinlik verir hem iştahınızı baskılar. Ramazan sonrası azalan vücut suyunu yükseltmek için su tüketimimizi daha da arttırmaya ihtiyaç var. Keyifle bir şeyler içmek istediğinizde sağlık probleminiz yoksa, maden suyu, Türk kahvesi, ayran, ev yapımı limonata veya hoşaf/komposto tercihlerinizin arasında olabilir" dedi.

"Metabolizmayı hızlandırmanın en güzel yolu hareketi arttırmak"

Yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmanın en güzel yolunun hareketi arttırmak olduğunu da dile getiren Mercan, "Ramazan boyunca yemek sonrası yürüyüş yaptık belki ama metabolizma, aç kalındığından maalesef yavaşladı. Yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmanın en güzel yolu hareketi arttırmak. Tatil, havuz sezonu açılmışken, yüzmeyi sevenler denize, sevmeyenler sahilde tura gidiyor. Sıcak demeyin uygun güneşte yapacağınız yürüyüşler ile D vitamini depolarımızı da dolduracağız, unutmayın. Sağlıklı olduğunuz sürece her bayramı yaşarsınız" ifadelerini kaydetti.