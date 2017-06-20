24 Haziran 2017 tarihinde sona ereceği açıklanan kermes planlanandan bir hafta önce sonlandırıldı.

10 Mayıs 2017 tarihinde Fabrikadan Kermese Kermesten Size sloganıyla Çorlu ve çevresinde faaliyet gösteren fabrikalarda üretilen ürünleri indirimli fiyatlarla vatandaşlarla buluşturmak, Çorlu halkına maddi katkı sağlamak ve sanayi ve şehir işbirliğini geliştirerek sanayicinin üretim yaptığı bölge hakkında bilgi sahibi olarak tanımasına imkan vermek ve tüm şehitler anısına yaptırılacak olan 15 Temmuz Okulu’na kaynak sağlaması maksadıyla tertiplenen Büyük Çorlu Eğitim Kermesi sona erdi.

Şehit aileleri için iftar yemeği düzenlendi

Şehit aileleri ve gaziler, Çorlu Hamiyet Projesi kapsamında yer alarak ilçede ikamet eden öksüz ve yetimler, Sakatlar Derneği Okulu öğrencileri, muhtarlar, birim amirleri ve kurum müdürlerinin de aralarında yer aldığı yaklaşık bin kişinin katıldığı iftar yemeği düzenlendi. Kermes alanındaki son iftar yemeğine Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkanı Ünal Baysan, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Gürzsoy, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe de katıldı.

Kermesin son gününde Cahit Apaydın sahne aldı

Çeşitli sanatçıların katılımları ile düzenlenen konserlere, Ramazan eğlencelerine ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Büyük Çorlu Eğitim Kermesi’nde Umut Kaplan, Canan Şimşek, Rumeli Gültekin, Onur Baytan, Tuğba Özay gibi isimler sahne aldı. Konser etkinliklerinin sonuncusunda Cahit Apaydın sahne aldı. İndirimli alışveriş fırsatlarının yanı sıra eğlence olanağına da erişen Çorlulular doyasıya eğyendi.

10 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen resmi törenle açılan ve önceki gün kapanışı gerçekleştirilen Büyük Çorlu Eğitim Kermesi’nde çocuklar da unutulmadı. Çocukların eğlenebilmeleri için lunapark da kurulan kermes alanına gelen çocuklar da eğlenme imkanı buldular.