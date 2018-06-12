Çanakkale ruhu Kapaklı’da

Vatandaşlar 3 gün boyunca Kapaklı’da olacak Çanakkale Destanları Müzesi Gezici Tırını 12.00 ile 24.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

İlk olarak Çanakkale Savaşlarının 100. yıldönümü olan 2015’te yola çıkan Çanakkale Destanları Müzesi Gezici Tırı bu yıl da, Çanakkale’nin tarihini ve Çanakkale’de yazılan destanları şehir şehir gezerek tüm Türkiye’ye taşımaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyetinin ön sözünün yazıldığı ve bağımsızlık mücadelemizde önemli bir yeri olan Çanakkale Savaşlarının objeleri ve hikayelerinin yer aldığı Çanakkale Destanları Müzesi Gezici Tırı Kapaklı’da kapılarını açtı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Çanakkale Destanları Müzesi Gezici Tırı içerisinde Çanakkale Savaşı’ndan kalan kılıç, kama, askeri üniformalar, şehit ve gazi mektupları ve anılar, mermi kovanları, mataralar, askerlerin kullandıkları yemek kapları, asker çarığı ve benzeri malzemeleri, bombalar, silahlar sergileniyor. 3 bin eserin yer aldığı gezici tırda savaşların yaşandığı bölgenin maketinin yanı sıra Seyit Onbaşı’nın Heykeli ve Şehitlik Abidesi’nin maketleri bulunuyor.

Çanakkale savaşlarını ve tarihini anlatan süs ve hediyelik eşyalarında satıldığı Çanakkale Destanlar Müzesi Tırı üç gün boyunca 12.00 ile 24.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.