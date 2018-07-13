ÇBSK sporcularına ilk yardım eğitimi

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) voleybol ve basketbol altyapısında yetişen sporculara yaşamları boyunca yardımcı olacak ilk yardım seminerlerinin ilki verildi. Kızılay Çorlu Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde eğitmenler Ferdi Sağır ve Sevil Turan tarafından verilen ve aralıklarla devam edecek seminerde ÇBSK sporcularına günlük yaşam içinde kendilerinin ya da çevresindekilerin başına gelebilecek kazalarda neler yapabileceklerini ve nelerin yapılmaması gerektiği anlatıldı. Ölümcül kaza veya ani gelişen olaylarda bilinçli kişilerce yapılacak ilk müdahalelerin anlatıldığı seminerde kaza anında yapılacaklar konusunda da bilgiler verildi.

İlk yardım eğitimine ÇBSK sporcularının yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve ÇBSK Başkanı Hasan Eligül de katıldı.

İlk yardım eğitiminin ardından Başkan Ahmet Sarıkurt, Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Kızılay kan bağışı çadırında kan verdi ve tüm Çorluluları kan vermeye davet etti.