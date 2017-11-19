Çerkezköy ve Kapaklı’da “Termik Santral İstemiyoruz” mitingi

Saat 14.00’te düzenlenen programa CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy ve Kapaklı’da faaliyet gösteren bir çok sivil toplum kuruluşları, TEMA Vakfı’nın Tekirdağ ve ilçelerindeki temsilcileri, Çerkezköy Kent Konseyi Başkanı Funda Serfiçe, Kapaklı Kent Konseyi Başkanı Arzu Özdemir, CHP Kapaklı İlçe Başkanı Kenan Seçkini, MHP Kapaklı İlçe Başkanı İsmail Türker ve çok sayıda katılımcı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda ilk önce programı tertipleyen Kapaklı ve Çerkezköy Kent Konseylerinin başkanları konuştu. İlk olarak Kapaklı Kent Konseyi Başkanı Arzu Özdemir daha sonra da Çerkezköy Kent Konseyi Başkanı Funda Serfiçe, bölgeye yapılacak ölüm bacalarına karşı olduklarını ve termik santralin Trakya’ya yapılmaması adına her türlü mücadeleyi vereceklerini kaydetti.

"Kömürlü termik santral kapatılıyor"

Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı da programda konuşma gerçekleştirdi. Mandalı, şunları söyledi:

"Bölgemize yapılması planlanan termik santral 700 futbol sahasından büyük olacak ve 100 km alana etki edecek. Pınarça mahallemize bin 200 metre, Kapaklı’mıza 3 bin metre ve Çerkezköyümüze bin 800 metre uzaklıkta olacak ve toplamda yaklaşık 300 bin insanımız etkilenecek. 500 hektar alana kurulacak termik santral ile birlikte 10 km’lik yeşil alan tahrip edilecek. Pınarça Mahallemizde özellikle milyonlarca ağaç katledilerek santralin yapılması ile doğamızda olumsuz etkilenecek. Bölgemizin ve Trakya’mızın havası değişecek, tarım ve hayvancılık bitme noktasına gelecek, yer altı su kaynaklarımız azalacak, iklim değişiklikleri yaşanacak, kanser vakalarında ve hastalıklarda artış yaşanacak erken ölümlere neden olacak. Dünyada 23 ülke, eyalet ve şehir, enerjide kömürden aşamalı olarak çıkmaya başladı ve 2030’a gelindiğinde tamamen kömürden kurtulmalarını sağlayacak eylem planlarını hazırladı. Avusturya 2020 yılına kadar kömürlü yakıt kullanımından vazgeçecek. Hindistan ve Çin de artan hava kirliliği ve kömürden üretilen enerjiden faydalanma oranlarındaki düşüş nedeniyle kömürlü termik santral planlarını görünür şekilde azaltmaya başladı. ABD 2016’da olduğu gibi 2017’de de hızla kömürden çıkmaya devam ediyor. Ülkede 54 santral kapatıldı. Ayrıca ABD Başkanı Trump, 2025 yılına kadar tüm kömürlü termik santrallerin kapatacağını dünyaya duyurdu. Fransa 2023 yılına kadar 5 kömürlü termik santralini kapatacağını, Almanya’da 2030 yılına kadar kömürlü termik santralden vazgeçeceğini açıkladı. Belçika 2016 ’da son kömürlü termik santralini kapattı. Portekiz ise 2030 yılına kadar kömürden elektrik üretmeyi durduracağını açıkladı. Bu veriler gösteriyor ki Bütün Avrupa ve Dünya ülkeleri kömürden enerji üreten santrallerinden vazgeçerken biz neden hala termik santral kurmak için ısrar ediyoruz?"

“Enerji üretimine karşı değiliz"

Mandalı enerji üretimine karşı olmadıklarının da vurgusu yaptı. Başkan Mandalı, “Biz yerli ve temiz kaynak arıyorsak yerin altına değil üstüne bakmalıyız. Türkiye’nin sağlığını korumak, ekonomi ve enerji bağımsızlığını sağlayabilmek için bir an önce son derece zengin potansiyele sahip temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Dünya enerji talebinin teknik olarak 6 katını karşılayabilecek kadar yenilenebilir enerji kaynağına sahip. İhtiyacımız olan şey kömür gibi kirli enerji kaynaklarının yerine geçebilecek olan rüzgar ve güneş enerjisi ve diğer modern teknolojileri destekleyen bir sistem olmalıdır. Biz diyoruz ki 500 hektar alana yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan GES yani güneş enerjisi ile çalışan sistemleri kuralım. 250 bin KW gücünde ve yaklaşık 80 bin haneye yetecek kadar elektrik üretelim. Biz diyoruz ki; 500 hektar alana yine yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan Rüzgar santrali kuralım ve yaklaşık 344 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak elektrik üretelim. Biz enerjiye ve enerji yatırımlarına karşı değiliz. Biz kömürlü Termik santrale karşıyız. Bölgemiz zaten sanayi bölgesi ve bu nedenle yeterince hava kirliliği yaşıyoruz. Dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri halklarını zehirleyen, fosil yakıta olan teknolojilerden uzaklaştırırken Türkiye olarak, neden bu havayı, suyu, toprağı dolayısıyla insanı ve yaşamı hiçe sayan projelerde ısrar ediyoruz? Neden çocuklarımızın geleceğini çalıyoruz. Enerjiyi termik santrallerinden elde etmek yerine jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerjiyi öne çıkaracak politikalar üretmiyoruz?” dedi.

“Termik santral yaptırmayacağız”

Mandalı’nın ardından Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay da yaptığı konuşmada Trakya’da termik santral yaptırmayacaklarını vurguladı. Yer altı su kaynaklarından, çevre kirliliği, hava kirliliğine kadar tüm olumsuzları bölgeye yaşatacak olan ölüm bacalarına karşı olduklarını ifade etti. Akay, “Birilerinin baskıları ile bu meydanlara gelemeyenler bu santralden doğacak olumsuzluklara ’evet’ demiş olacaktır. Burada siyaset yok. Burada parti yok. Burada biz geleceğimizi konuşuyoruz. Bakın, bu ölüm bacalarına karşı çıkmak insanlık görevimizdir. Şu bilinsin ki biz Trakya’mıza kömürlü termik santral istemiyoruz ve yaptırmayacağız. 300 bin vatandaşımızın burnunun dibine yapılacak bu ölüm bacalarını istemiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sivil toplum kuruluşlarının bazı temsilcileri de termik santral ile ilgili bilgiler verirken, yoğun kalabalık iki belediye başkanının konuşmasının ardından dağıldı.