Pazar tezgahlarının toplanması sonrası oluşan çevre kirliliğinin önüne geçmek için harekete geçen Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada tek tek tüm pazar tezgahları gezilerek bilgilendirme yapıldı.

Pazar tezgahları en geç 21.00’da toplanacak

Battal boy çöp poşetlerinin pazarcılara teslim edildiği uygulamadan pazar esnafı ve vatandaşlar memnun kalırken ayrıca yolun temizlenerek tekrar trafiğe açılması için pazar tezgahlarının en geç saat 21.00’da toplanması gerektiğinin de altı çizildi.