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24 Kasım 2017 13:06

Çevre kirliliğinin önüne geçmek için pazar esnafına çöp poşeti dağıtıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi ve Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde pazar sonrası alanın daha çabuk temizlenmesi ve temizlik bilinçlendirmesine yönelik dikkat çekmek için bin adet çöp poşeti dağıtılarak pazar esnafına bilgi verildi.

Çevre kirliliğinin önüne geçmek için pazar esnafına çöp poşeti dağıtıldı

24 Kasım 2017 13:06


Pazar tezgahlarının toplanması sonrası oluşan çevre kirliliğinin önüne geçmek için harekete geçen Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada tek tek tüm pazar tezgahları gezilerek bilgilendirme yapıldı.



Pazar tezgahları en geç 21.00’da toplanacak


Battal boy çöp poşetlerinin pazarcılara teslim edildiği uygulamadan pazar esnafı ve vatandaşlar memnun kalırken ayrıca yolun temizlenerek tekrar trafiğe açılması için pazar tezgahlarının en geç saat 21.00’da toplanması gerektiğinin de altı çizildi.




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