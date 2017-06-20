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20 Haziran 2017 10:52

Cezaevindeki cinayet zanlısının evinde uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde cinayet suçundan tutuklu bulunan bir kişinin evine baskın düzenleyen polis yastık içine gizlenmiş sentetik uyuşturucu bonzai, ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 50 bin TL’yi aşkın para ile altın ele geçirdi.

Cezaevindeki cinayet zanlısının evinde uyuşturucu ele geçirildi

20 Haziran 2017 10:52


Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, cinayet suçundan cezaevinde tutuklu bulunan G.D.’nin Havuzlar Mahallesindeki evinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine eve operasyon düzenledi. Evde kimsenin bulunmaması üzerine kapıyı kararak içeri giren polis ekipleri narkoik detektör köpek Çapkın eşliğinde evde arama yaptı. Aramalarda kanepe altındaki yastığın içinde 1 kilogram sentetik uyuşturucu bonzai, 1 av tüfeği,1 tabanca, tabancaya ait 30 adet mermi, uyuşturucudan temin edildiği değerlendirilen 52 bin 350 TL para, 11 çeyrek altın ele geçirdi.


Evde ele geçen malzemelere el koyan polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.




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