Cezaevindeki cinayet zanlısının evinde uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, cinayet suçundan cezaevinde tutuklu bulunan G.D.’nin Havuzlar Mahallesindeki evinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine eve operasyon düzenledi. Evde kimsenin bulunmaması üzerine kapıyı kararak içeri giren polis ekipleri narkoik detektör köpek Çapkın eşliğinde evde arama yaptı. Aramalarda kanepe altındaki yastığın içinde 1 kilogram sentetik uyuşturucu bonzai, 1 av tüfeği,1 tabanca, tabancaya ait 30 adet mermi, uyuşturucudan temin edildiği değerlendirilen 52 bin 350 TL para, 11 çeyrek altın ele geçirdi.

Evde ele geçen malzemelere el koyan polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.