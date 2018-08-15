Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası’nda, Ziraat Odaları ve Yağlı Tohumlar Kooperatifleri bilgilendirme toplantısında konuşan Tekirdağ’ın CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Cumhurbaşkanı ve hükümete desteğini, bir kez daha yeniledi. Albayrak, "Son birkaç aydır, ülkemiz ekonomik dalgalanma içerisinde. İşte Amerika’nın Trump denen bir başkanı var. Sağlık sıhhati belli olmayan bir adam, tweetler atıyor. Bunlar hepimizi acıtıyor, ama şunu bilsinler bunu geçen gün de söyledim, bir papaz yüzünden bunları yaptığını sanmıyorum ama bu şekilde ise veyahutta ülkemizin milli menfaatlerine zarar verecek bir icraat varsa, sonuna kadar hepimiz karşısındayız" dedi.

"Her zaman söylüyorum hükümetimizin sonuna kadar yanındayız"

Türkiye’nin şu anda başında bulunan bir Cumhurbaşkanının olduğunu ve ona destek olunması gerektiğini belirten Albayrak, "Bu iş böyle sonuna kadar siyasi parti gözetmeden, bunu geçen gün de söyledim şu anda başımızda Cumhurbaşkanı var, kabine var, millet meclisi var, siyasi partiler var. Görüyorum ki bütün siyasi partiler birlik içerisinde, ben bunu kutluyorum. Ülkenin menfaatleri için biz de bir araya geleceğiz. Bu bir Kurtuluş Savaşı ise, bu böyleyse biz ekonomi Kurtuluş Savaşı’nı çoktan verdik, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde. Bu konuda deneyimliyiz yani öyle Amerika’nın oradan müdahalesiyle biz batmayız. Güçlü olacağız, güçlü olmaya devam edeceğiz. Her zaman söylüyorum hükümetimizin sonuna kadar yanındayız. Siyasi parti yok o bu partiden işte o şu partiden, o zor duruma düşsün ben faydalanayım yok. Ben bunu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geçmişte en büyük sıkıntıyı çeken bir arkadaşınızım. Siyasi rant elde etmek için bizim bütün hizmetlerinden rant elde ettiler, hiç teşekkür etmediler. Biz bunu yapmayacağız, bugün birlik, beraberlik günüdür" ifadelerini kullandı.

"Sonuna kadar arkasındayız"

Konuşmasının sonunda Erdoğan ve hükümete destek açıklamasını bir kere daha yapan Albayrak, "Aynı şeyi söylüyorum hükümetimizin, kabinenin, Cumhurbaşkanımızın, bütün siyasi partilerle beraber, bütün kurumlarla beraber, sonuna kadar arkasındayız. bu savaşlardan Türkiye Cumhuriyeti olarak alnımızın akıyla çıkacağız" dedi.