Çiftçilere 4 kamyon arı kovanı dağıtıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin projesi kapsamında Tekirdağ Sahil Dolgu alanda düzenlenen arı kovanı dağıtımına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın yanı sıra çok sayıda yetkili ve arı üreticisi çiftçiler katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak arı kovanı dağıtım programında yaptığı konuşmasında, "Arıcılık projesi geldiği zaman tabi bunun iki türlü amacı var. Birincisi bal üretimini artırma, ikincisi polinasyon projesi dediğimiz bitkisel üretimi artırma. Yani Tekirdağ’ın 4 bin 63 kilometrekare tarım arazisi olan bir yerde bin 500 kilometrekaresini yani, 1 milyon 500 bin dönümünün yüzde 33’ünün yağ bitkilerinden, çiçekli bitkilerden oluştuğunu ortaya koyarsak, ciddi bir boyutta yaklaşık olarak 400 bin kovanlık bir potansiyel olduğu bana rakam olarak geldi. Şimdi 400 bine karşılık ne kadar kovanımız var. 50 bin tane kovanımız var. Biz aslında bu göreve başladıktan sonra, yani bu 4 yıl içerisinde 50 bini dağıtarak yüzde yüz dağıtalım dedik. Yani düşünün her sene buraya 150 bin ile 200 bin arasında gezici kovan geliyor. Alıp bizim balımızı götürüyorlar oraya. Orada kendileri değerlendiriyor. Bugüne kadar 11 bin 893 tane kovanı teslim ettik. Şimdi bugünkü projeyle bin 283 kovanla beraber, 16 bin 885 kovana ulaşacağız. 30 kovanın bir işletme olduğunu düşünürseniz, gerçekten 330 tane Tekirdağlımızı da 30 kovanlık işletmeye sahip etmiş olacağız" dedi.

"Her sene tarlalara Allah’ın verdiği 7 bin ton balı bırakıyoruz"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanı Hacı Aslan ise, "Bu projeyi neden başlattık? Bir kere Türkiye’nin petrolden sonra en çok dışarıya para harcadığı kalem olan bitkisel yağ açığımızın üçte birinin üretildiği ilimizde, yani minimum bir buçuk milyon dönüm civarında ayçiçek ekilen bir ilde arı kovanı sayısının son derece yetersiz olduğu devletin resmi rakamları ile ortadadır. Biz buradan arıcılığı geliştirmeyerek neler kaybediyoruz diye bir hesap yaptık. Hesap şu; bir buçuk milyon dönüm ayçiçeği, 200 kilogram minimum ortalama verimle, ayçiçeğinin bilim adamlarına göre en az yüzde on polinasyon yoluyla katkı sağlasa dönümü 20 kilogram, bir buçuk milyon dönüm 300 ton ayçiçeği. 2 liradan günümüz fiyatı ile 600 milyon lira, yıllık kayıp. Şimdi ayçiçeği tarlalarında yine bilim adamlarına göre minimum 5 kilo bal var. Bizim bal üretimimiz 600 ton. Biz bunun 500 tonunu ayçiçek tarlalarından alındığını varsaysak 1,5 milyon dönüm 5 kilo çarpın 7 bin 500 ton. Biz 500 tonunu alıyoruz. Her sene tarlalara Allah’ın verdiği 7 bin ton balı bırakıyoruz. 740 milyon lira her yıl kaybımız var" açıklamasında bulundu.

"Ajax futbol takımının sağlık ünitesi Şarköy’de bir köyümüze kurulmak üzere"

Aslan konuşmasının devamında, "Biz bundan sonra ilimizin bu arıcılık potansiyeli ile birlikte neler yapması gerekir karın nasıl maksimize edilir, çalışmalarını yapacağız. Mesela bir ana arı üretim merkezi kurulabilir, bir apiterapi merkezi kurulabilir. Dünyanın en kıymetli bölgelerinden biri daha dün öğrendim; Ajax futbol takımının sağlık ünitesi Şarköy’de bir köyümüze kurulmak üzere. Saray’da bir define bulundu, sıcak su ünitesi kaynağı bulundu. Apiterapi ile buluşması halinde 20 milyonluk İstanbul’un çok ciddi ihtiyacına cevap verebilecek, turizmi destekleyecek, onunla bütünleştirici bir ünite kurulabilir. Saf arıyı bal olarak düşünmeyelim. Bu nedenle biz ilimizde şu anda aramızda bulunan yeni seçilmiş, göreve gelmiş genç bir arkadaşımızla işbirliği talebim var. Arı yetiştiricilerini bir araya getirerek bir marka değer oluşturma çabasında bulunmalıyız" dedi.

"Arılı kovan desteklemesini kaçırmayacaklar"

Arı Üreticileri Birliği Başkanı Güneş Aytaç da "Bu proje kapsamında, arı üreticilerimizden koloni sayısını 30’a tamamlayan arkadaşlar, eğer bu ayın sonuna kadar derneğimize üye olurlarsa, arılı kovan desteklemesini kaçırmayacaklar. Devletin verdiği kovan başı destekleme var. Kovan başına 10 TL. 30’a tamamlayan üreticilerimiz bize üye olurlarsa, bu desteklemelerden alabilecekler. Aynı zamanda devletin verdiği ana arı desteklemesi var. Bu desteklemede 165 lira yararlanabilecekler" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 206 arı üreticisine daha bin 293 arı kovanı dağıtıldı.

Öte yandan bu yıl verilen arı kovanlarıyla birlikte toplamda 3 yıl içrisinde 16 bin 885 arı kovanı dağıtılmış olacak.