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19 Haziran 2017 13:22

Çocuklara lunapark sürprizi

Eğitimlerden kalan zamanda öğrencilerin yüzlerini güldürmek için harekete geçen Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi, öğrencileri sahil dolgu alanda bulunan lunaparka götürerek keyifli anlar geçirmelerini sağladı.

Çocuklara lunapark sürprizi

19 Haziran 2017 13:22


Süleymanpaşa Belediyesi tarafından mayıs ayında hizmete sunulan Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi, müzik eğitimlerinden dans eğitimlerine, çalgı yapım bakım onarım atölyesinden etüt sınıfına kadar tamamen ücretsiz olarak eğitimlere devam ederken eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin motivasyonunu arttırmak için de çeşitli etkinlikler düzenliyor.


Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi, öğrencileri sahil dolgu alanda bulunan lunaparka götürdü. Lunaparkta yer alan birçok eğlence aracına binerek doyasıya vakit geçiren öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okunurken Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat Sosyal Etkinlik Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Sosyal Etkinlik Merkezi’nin henüz birinci ayını doldurmadan hızlı bir gelişim sağladığını dile getiren Başkan Eşkinat, “Ailelerin ekonomik durumları, eğitimleri ya da yaşayışları farklı olabilir. Ancak her çocuk eşit doğar ve biz o çocukların eğitim süreçlerinin de eşit olması gerektiğine inanan bir yapıdan geliyoruz. Süleymanpaşa Belediyesi olarak çocuklarımızın eşit şartlarda eğitim alması için uyguladığımız bu projede 1 ay gibi kısa bir sürede Sosyal Etkinlik Merkezimize kayıt olan çocuklar çok hızlı gelişim gösterdiler. Eğitmenleri eşliğinde ürettikleri eserler görülmeye değer. Onlar fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini şimdiden göstermeye başladılar” dedi.


Öğrencilerin lunaparkta geçirdiği keyifli anlara da değinen Başkan Eşkinat, “Öğrencilerimiz bir aylık süreçte bizlere verdikleri sözleri tuttular. Okul dışındaki boş zamanlarında gerek etütler gerekse eğitimlere katılarak gerçekten iyi şeyler yapmak istediklerini, niyetlerini yaptıkları ile bize gösterdiler. Süleymanpaşa Belediyesi olarak biz de onlara lunaparkta eğlence dolu bir gün yaşatmak istedik. Yaklaşık 60 öğrenci gün boyunca eğlenip motivasyonlarını tazelediler. Artık daha da çok çalışarak başarılarını herkese gösterecekler” ifadelerini kullandı.




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