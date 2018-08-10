Çorlu Belediyesi ve KETEM’den ortak çalışma

Önlenebilir bir hastalık olan ve erken teşhis sonucu birçok kanser hastasının sağlığına kavuştuğunu ifade eden Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin, bu amaç doğrultusunda Çorlu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Müdürü Uzman Dr. Eylül Taneri ile birlikte ortak bir çalışma gerçekleştireceklerini söyledi.

Başkan Yardımcısı Perin yaptığı açıklamada, "Kanserin elbette çeşitli nedenleri var. Birçok alışkanlığımızı değiştirmemiz gerekebiliyor. Burada unutulmaması gereken tedavi süreci ve maliyetleri düşünüldüğünde erken teşhis bir kez daha önem kazanıyor. Kanserli hasta sayının ve kansere bağlı ölümlerin her geçen gün artması ve toplumu tehdit eden bir soruna dönüşmüş olması üzüntü verici durumda. Çorlu Belediyesi ve Çorlu KETEM olarak bizler de bu hastalığın erken teşhis ile önüne geçebilmek için ortak bir çalışma başlattık. İlk adımımızı 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü atmış olacağız. Kadınlarımızla buluşarak neler yapılabileceğini ve neler yapılması gerektiğini kendileriyle paylaşarak kadınlarımızın yanında olacağız. Yeter ki tedavisi erken teşhis ile mümkün olan bu illetten kadınlarımızı kurtaralım" dedi.

Hizmetlerinin ücretsiz olduğuna vurgu yapan Çorlu KETEM Müdürü Uzman Dr. Eylül Taneri ise açıklamasında, "Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Birimimizde ücretsiz olarak 40-69 yaş arasındaki kadınlarda mamografi, 30-65 yaş arasındaki kadınlarda smear ve 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerde bağırsak kanserinin erken teşhisine yönelik olarak yapılan gaitada gizli kan testi hizmeti verilmektedir. Tüm vatandaşlarımızı Çorlu KETEM’e bekliyoruz. Çorlu Belediyesi ile birlikte yürüteceğimiz çalışmalarımızda ise halkımızı bilinçlendirmeyi ve KETEM’e yönlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.