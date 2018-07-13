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13 Temmuz 2018 14:44

Çorlu’da halk konuşuyor başkan dinliyor

Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen ’Halk Konuşuyor Başkan Dinliyor’ adlı etkinliklerin ilki Çobançeşme Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Çorlu’da halk konuşuyor başkan dinliyor

13 Temmuz 2018 14:44

Başkan Ahmet Sarıkurt mahalle sakinleriyle bir araya geldi.


“Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor” adlı mahalle buluşmalarının ilki Çobançeşme Mahallesi muhtarlık binası arkasında yer alan Bilge Park’ta gerçekleşti. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcıları Serhad Çatalkaya, Erdoğan Demirci ve Hülya Perin ile CHP Çorlu İlçe Başkanı Yıldıray Arıcı ve Çobançeşme Mahalle Muhtarı İlhan Yılmaz’ın yer aldığı mahalle buluşmasının başlangıcında Başkan Sarıkurt tarafından belediyenin faaliyetlerine yönelik bir sunum yapıldı. Bilgilendirme sunumunun ardından Başkan Sarıkurt, vatandaşlardan gelen soruları tek tek cevapladı ve notlar aldı.


Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkatlice dinleyen Başkan Sarıkurt, çözüme yönelik hızlı adımlar atmak için elinden geleni yapacağını ifade etti ve konuyla ilgili birimlere yönlendirmeler yaptı.


Programın sonunda vatandaşlarla bir süre daha sohbet eden Başkan Sarıkurt, yakın ilgi gösteren mahalle sakinleriyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmadan duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri, Başkan Sarıkurt’un mahallelerine gelerek kendilerini can kulağıyla dinlemesinden dolayı teşekkür ettiklerini belirttiler.


“Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor” mahalle buluşmalarının program dahilinde Çorlu’nun tüm mahallelerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.




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