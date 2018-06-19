Çorlu’da narkotik operasyonu

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Narkotik Timlerince Kore Mahallesi de olarak anılan Hıdırağa Mahallesi’ne baskın düzenleyen polis ekipleri hem uyuşturucu madde satıcılarına hem de uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen şahıslara karşı operasyon yaptı.

Mahallede bulunan metruk evler terk edilmiş araçlar başta olmak üzere uyuşturucu madde satışı ve kullanımı yapılabilecek alanları didik didik arayan polis ekipleri kahvehanelerde de denetim yaparak Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yaptı. Denetimler sırasında uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şahısları da işlem yapmak üzere gözaltına alan polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen ve torbacı olarak anılan sokak satıcılarını da gözaltına aldı.

120 polisin katıldığı ve eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon neticesinde bonzai adı verilen uyuşturucu madde, uyuşturucu nitelikli hap ve esrar ele geçirildi.