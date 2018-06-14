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14 Haziran 2018 15:50

Çorlu’da ’şemsiye sokak’ uygulaması

Tekirdağ Çorlu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen peyzaj ve süsleme çalışmaları kapsamında çarşı içerisinde bulunan bir yaya yolu rengarenk şemsiyelerle süslendi.

Çorlu’da ’şemsiye sokak’ uygulaması

14 Haziran 2018 15:50


Yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu çarşı bölgesine estetik bir görünüm kazandırarak bölgenin değerini artırmak ve kent kimliğine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi, son yıllarda moda haline gelen şemsiye sokak uygulamasını gerçekleştirdi.


Süsleme çalışmaları kapsamında Reşadiye Mahallesi Kurt Mustafa Sokağı’nın devamında Kumyol Caddesi ile Omurtak Caddesi’ni birbirine bağlayan yaya yoluna rengarenk şemsiyeler asıldı. Yaklaşık 200 adet şemsiyenin asılması ile birlikte yoğun olarak kullanılan yaya yolu renkli ve estetik bir görünüm kazandı.


Çalışmaları incelemek için bölgeye giden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, buradaki esnafla sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Süsleme çalışmalarından memnuniyet duyduklarını dile getiren bölge esnafı, Çorlu Belediyesine teşekkürlerini iletti.




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