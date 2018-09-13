Çorlu'daki gazetecilerden Kaymakam Kılıç'a veda programı

Son yayımlanan kararname ile Çorlu Kaymakamlığı görevinden Manisa'nın Salihli ilçesi kaymakamlığı görevine atanan Levent Kılıç için Çorlu'da görev yapan gazeteciler tarafından veda programı düzenlendi. Programda duygulanan Kaymakam Kılıç gözyaşlarına güçlükle hakim oldu.

Omurtak Caddesi üzerinde yer alan Özsüt'de düzenlenen kahvaltı programına Çorlu Gazeteciler Derneği yönetici ve üyeleri ile Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç katıldı.

Programda konuşan ve düzenledikleri programa katılımından ötürü Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç'a teşekkür eden Çorlu Gazeteciler Derneği Başkanı Levent Silistre, “Çorlu'da görev yaptığınız 4 yıllık süre zarfında sizlerle sürekli olarak diyalog halinde çalışma imkanımız oldu. Kaymakam - gazeteci diyalogundan çok ağabey - kardeş ilişkisi şeklinde görüşmelerimiz oldu. Çorlu'ya kattığınız değer için sizlere teşekkür ediyor, yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Levent Kılıç adı Çorlu'da iz bırakan isimler arasında yerini şimdiden aldı. Tayininiz sebebiyle Salihli halkının ve Salihli'de görev yapan meslektaşlarımızın son derece şanslı olduklarını belirtmek istiyorum” dedi.

Çorlu Kaymakamlığı görevini kısa bir süre sonra Cafer Sarılı'ya devredecek olan Kaymakam Levent Kılıç ise Çorlu'da son derece güzel günler geçirdiğini, güzel arkadaşlıklar, dostluklar edindiğini ifade ederek, “Çorlu'dan ayrılıyor olmak benim için de zor. Ben daha önce de görev yaptığım yerlerden bu şekilde zor ayrıldım ve iyi izler bırakarak ayrılmaya gayret ettim. Umarım Çorlu'da da bunu başarabilmişimdir” diye konuştu.

Çorlu Kaymakamlığı sırasında hayata geçirmeye çalıştıkları projelere verdikleri desteklerden ötürü de Çorlu'da görev yapan gazetecilere teşekkür eden Kaymakam Levent Kılıç, “Artık sizlerin de Salihli'de bir adresiniz, bir kapınız var. Yeni görev yerimde de sizleri konuk etmek isterim” dedi.

Konuşması sırasında zaman zaman duygu dolu anlar da yaşayan Kaymakam Kılıç 8 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu'da meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası sırasında oğlunun düğünü için Ankara'da bulunmasına karşın acı haberi alır almaz düğünü yarıda bırakarak Çorlu'ya dönmesi ve Çorlu halkının acılarına ortak olarak yaraların sarılması adına çalışmalar yapmasının anımsatılması üzerine duygu yüklü anlar yaşadı.

Gözleri dolan ve gözyaşlarını adeta içine akıtan Kaymakam Kılıç, kelimelerin boğazına düğümlendiği bu anları su içerek ve bir süre sessiz kalarak geçiştirmeye çalıştı.

Çorlu Gazeteciler Derneği adına dernek başkanı Levent Silistre'nin Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç'a günün anısına plaket de takdim ettiği program hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.