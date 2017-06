Dev kangal köpeğine gözü gibi bakıyor

Zeus adlı dev kangal köpeği Tekirdağ plajlarında büyük ilgi görüyor.

Türkiye kökenli bir çoban ve bekçi köpeği ırkı olarak bilinen adını ise Sivas’ın Kangal ilçesinden alan Zeus adlı kangal köpeği, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da Kumbağ Mahallesinde ikamet eden Zeki Karaca tarafından gözü gibi bakılıyor. Tatilcilerin uğrak mekanı olan Kumbağ mahallesinde Zeus’a ilgi yoğun olurken, hayvanlar için İstanbul’u terk ettiklerini söyleyen Zeki Karaca, köpeğiyle her gün yürüyüş yaptığını ve ona her gün evde pişen yemeklerden yedirdiklerini ifade ederek, "Kendisi evladımız gibidir. Zeus için her şeyi yaparım. Hayvanlar için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz" dedi.

Sıcakta kalmasın diye her gün yerini değiştiriyor

Köpeğini 3 aylıkken Tekirdağ’a getirdiğini söyleyen Zeki Karaca, "Onu burada ortama alıştırdım. Şimdi sezon olduğu için onu dışarı pek çıkaramıyorum. Ama sabah ve akşam birer buçuk saat dağda çok güzel bir yürüyüşümüz var. Şu anda burada çok mutlu akşam saatlerinde güneş arka tarafa döndüğü için onu bu tarafa yani serin alana alıyorum. Sabah burası güneşli olduğu için onu bu sefer de arka tarafa alıyorum. Bu Sivas kangalının özüdür" dedi.

"Kendisi evladımız gibidir"

Zeus’un 3’üncü yaşını tamamladığını dile getiren Karaca, "İnsanlara karşı çok sadık ama yabancı bir köpek gördüğü zaman içgüdüsel olarak hemen kendini korumaya geçer. Şu anda ufak bir çocuk gelsin rahatlıkla onu sevebilir. Kediler dostluk kurmuş durumda, kediler onu çok seviyor. Düşünün yani kangal köpeğinin ortama ne kadar uyum sağladığını görüyoruz. Ailece onu çok seviyoruz. Zaten bizim için kendisi evladımız gibidir. Cenabı Allah böylesini herkese nasip etsin" diye konuştu.

"Hayvanlar için İstanbul’u terk ettik"

Tekirdağ’da ticaretle uğraştığını ifade eden Karaca, "Zeus yaz kış her zaman burada bizimle birlikte yaşıyor. Bu ortamda büyüdü. Yaşını doldurduktan sonra onun için kulübe yaptık. Bütün kontrolleri, aşıları A’dan Z’ye her şey tamam. Hayvanlar için İstanbul’u terk ettik buraya yerleştik. Hayvanlar için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Maddi manevi fark etmez her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kaydetti.

"Zeus için her şeyi yaparım"

Köpeği için her şeyi yapacağını da sözlerine ekleyen Karaca, "Zeus için her şeyi yaparım. Kuru mama asla yedirmiyorum. Tamamen ev yemeği ile besliyoruz. Bulgur pilavı, makarna türü her türlü yemeği yediriyorum. Ama pek tavuk yedirmiyorum. Onu bana bir arkadaşım hediye etti. O gündür bugündür Zeus’la yaşıyoruz" dedi.