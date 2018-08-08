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08 Ağustos 2018 23:54

Devrilen ağacın altından son anda kurtuldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde şiddetli rüzgara dayanamayan 40 yıllık akasya ağacı yol ortasına devrildi.

Devrilen ağacın altından son anda kurtuldu

08 Ağustos 2018 23:54

O sırada yoldan geçen bir genç, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde yaya kaldırımında ekili 40 yıllık akasya ağacı, şiddetli rüzgara dayanamayarak yıkıldı. O sırada ağacın altında telefonla konuşan Emir Karaca isimli genç, dikkati sayesinde ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.


Yol tamamen trafiğe kapanırken, bölgeye giden polis ve zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı. Devrilen ağacın belediye ekiplerinin müdahalesiyle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.



"Sesi duyup kaçtım"


O sırada ağacın altında telefonla konuştuğunu belirten Emir Karaca, dikkati sayesinde sesi duyup kaçtığını söyledi.




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