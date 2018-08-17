En ilginç sergi: Topladıkları çöpleri şehrin ortasında sergilediler

Çöp sergisinde açılan pankarttaki yazılar da ilgi odağı oldu.

Çerkezköy Belediye Meydanı’nda toplanan bir grup vatandaş park ve piknik alanlarından topladıkları çöpleri sergiledi. Piknik alanlarına ve parklara bırakılan çöplerin nasıl bir kirlilik oluşturduğuna dikkat çekmek isteyen vatandaşlar, Çerkezköy’de farkındalık oluşturdu.

"Nefes alabileceğimiz çok fazla alan yok"

Grup adına basın açıklamasında bulunan Hayri Varol isimli vatandaş, "Bu bölgede yaşayan vatandaşlar olarak bu görüntüye gönlümüz razı olmadı. 160 bin nüfusun yaşadığı Çerkezköy’de nefes alabileceğimiz çok fazla alan yok. Olan da vatandaşlar tarafından kirletiliyor. Burada bulunan çöpler, arkadaşlarımız tarafından çeşitli park ve piknik alanlarından toplandı ve daha nicesi orada. Vatandaşlardan bu konuda duyarlı davranmalarını istiyoruz” diye konuştu.

"Aslan yattığı yerden belli olur"

"Aslan yattığı yerden belli olur" diyen Varol, "Biz demek ki aslan değiliz. Yaşadığımız yeri korumayı bilmiyoruz. Burada gördüğünüz resimler sadece birkaç örnek. Çerkezköy’ün birçok yerinde böyle görüntülerle karşılaşabiliyorsunuz. Ortak alanlarımızı korumamız gerekiyor. Kimsenin yaşam alanlarımıza tecavüz etmeye hakkı yok" dedi.

"Kendisine ait eşyayı tanıyanlar buradan alabilirler"

Çöp eyleminde açılan pankarttaki yazılar da ilgi odağı oldu. Açılan pankartta "Hafta sonu yaptığınız piknikten sonra, sanırım aceleniz olduğu için bazı malzemelerinizi piknik alanında unutmuşsunuz. Sizlere yardımcı olmak amacıyla topladım, hepsini getirdim. kendisine ait eşyayı tanıyanlar burada alabilirler. İsterseniz bana küçük bir teşekkür edebilirsiniz, başka bir şey istemem" yazısı yer aldı.