Entegre Yönetim Sistemleri kapanış toplantısı gerçekleşti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ndeki hizmet birimlerinde 2016 yılında başlatılan ve 2017 yılında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yeni revizyonlarda kendi faaliyet alanında ilk belgelendirilen kuruluş olarak sonuçlanan Entegre Yönetim Sistemlerinde sağlanan belgelerin (TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) sürdürülebilirliği için Büyükşehir Belediyesinin tüm faaliyet alanlarında Gözetim Tetkikleri tamamlandı. Bu kapsamda 19-20-21 Haziran 2018 tarihlerinde TSE tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin tüm tesislerinde gerçekleşen denetimler, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen Dış Denetim Kapanış Toplantısında değerlendirildi.

Toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Kaan Gaytancıoğlu ve Fatih Ünsal, Başkan Danışmanları Şeref Çetin ve Neşat Erdoğan, Daire Başkanları, ilgili şube müdürleri ile ilgili uzmanlar katıldı.

“Kuruluşumuzda 3 önemli kalite belgesi üzerinde durduk"

Başkan Kadir Albayrak değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yeni kurulan bir büyükşehir olduğunu belirterek, “Kuruluşumuzda 3 önemli kalite belgesi üzerinde durduk. Belgeyi almak önemli değil, önemli olan söz konusu belgenin şartlarını yerine getirmek ve o şartları devam ettirmek. Biz, beş ayrı binada görev yapıyoruz. Kendi binamız yapıldığı zaman ve sistem oturmaya başladığında çok daha başarılı olacağız. Tekirdağ, çok farklı vizyonları olan bir büyükşehir. Özellikle büyükşehir oluşunun ikinci ve üçüncü bölümünde Tekirdağ’ın adını daha çok duyacaksınız. Biz çok iddialıyız” dedi.

Kapanış toplantısı TSE Denetçileri tarafından Entegre Yönetim Sistemleri denetiminin olumlu geçtiğine dair geri bildirim yapılmasıyla sonlandı.