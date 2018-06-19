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19 Haziran 2018 17:00

Ergene Belediyesi çöp konteynerlerini yeniliyor

Tekirdağ Ergene Belediyesi tarafından mahallelerde yapılan temizlik çalışmasının ardından çöplerin çevreye yayılmasını önlemek ve sağlıklı toplanmasını sağlamak amacıyla bin 500 adet çöp konteyneri alındı.

Ergene Belediyesi çöp konteynerlerini yeniliyor

19 Haziran 2018 17:00


"Daha temiz bir Ergene" amacıyla çalışmalarını sürdüren Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç doğrultusunda ilçe merkezindeki çöp konteynerini yeniliyor. Çalışmalar kapsamında Ergene Belediyesi, çöplerin daha temiz ve hijyenik bir şekilde toplanabilmesi ve uzaklaştırılması için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. 2015 ve 2016 yılında toplamda bin adet çöp konteyneri alan Ergene Belediyesi, Mayıs 2018 tarihinde yapılan ihale kapsamında bin 500 adet 770 litre galvaniz çöp konteynerini Ergenelilerin hizmetine sundu.


Ergene ilçesinde atılan çöplerin kokmasını engelleyecek ve çevreyi kötü kokulardan arındıracak galvaniz konteynerler ile çevre kirliliğinin önüne geçilecek. Yeni çöp konteynerleri Ergene’de ikamet eden vatandaşlara sağlıklı ve temiz bir çevre imkanı sunacak.




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