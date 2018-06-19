Ergene Belediyesi çöp konteynerlerini yeniliyor

"Daha temiz bir Ergene" amacıyla çalışmalarını sürdüren Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç doğrultusunda ilçe merkezindeki çöp konteynerini yeniliyor. Çalışmalar kapsamında Ergene Belediyesi, çöplerin daha temiz ve hijyenik bir şekilde toplanabilmesi ve uzaklaştırılması için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. 2015 ve 2016 yılında toplamda bin adet çöp konteyneri alan Ergene Belediyesi, Mayıs 2018 tarihinde yapılan ihale kapsamında bin 500 adet 770 litre galvaniz çöp konteynerini Ergenelilerin hizmetine sundu.

Ergene ilçesinde atılan çöplerin kokmasını engelleyecek ve çevreyi kötü kokulardan arındıracak galvaniz konteynerler ile çevre kirliliğinin önüne geçilecek. Yeni çöp konteynerleri Ergene’de ikamet eden vatandaşlara sağlıklı ve temiz bir çevre imkanı sunacak.