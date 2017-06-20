Ergene’de işçi servisi devrildi: 18 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Ergene’nin Ulaş Mahallesi Mevkii’nde meydana geldi. Çorlu şehir merkezinden aldığı işçileri Ergene ilçesi sınırları içerisinde yer alan bir fabrikaya götürmek üzere yola çıkan Olcay Çatma (41)idaresindeki 59 S 9185 plakalı servis minibüsü Ulaş Mahallesi Mevkii’ne geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada servis minibüsünde bulunan işçilerden Sülbiye Koşar, Kıymet Özer, Gülşen Sevim, Fadime Bağlı, Oya İnan, Özlem Üner, Aynur Kuloğlu, Muhlis Sarıgül, Sebahat Güler, Akife Buğu, Kübra Çakır, Hülya Çavuş, Dilek Demir, Yasemin Yıldırım, Cansu Eroğlu, İdris Üşkün ve Gamze Gül adlı işçiler yaralandı.

Yaralı işçiler olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın meydana geldiği yerde ise jandarma ekipleri inceleme yaptı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.