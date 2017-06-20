Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesinin restorasyonuna başlandı

Restorasyon çalışmaları kapsamında binanın içi ve çevresinde hafriyat çalışması yapılırken restorasyonda kullanılacak malzemeler temin edilip son hazırlıklar tamamlandı. 30 Mayıs tarihinde başlayan ve 185 gün sürecek çalışmalar kapsamında köşkün aslına uygun olarak baştan aşağı yenileneceği ifade edilirken Süleymanpaşa Belediyesi’ne bin 500 fotoğraf bağışlayan Dimitrios Mavridis’in de katılımıyla yıl sonunda açılması planlandığı belirtildi.

“Yıl sonunda şehrimize bir müze daha kazandırmanın gururunu yaşayacağız”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi’nin restorasyonu başladı. Yıl sonuna kadar çalışmalar tamamlanacak ve şehrimize bir müze daha kazandırmanın gururunu yaşayacağız. Aynı zamanda Tekirdağ geçmişini bilerek geleceğini belirleyecek. Kimliğini kaybetmeden dünya şehri olacak. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.