Esnaf odalarıyla bir araya geldi

Toplantıda Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Zeki Gürcün, Dr. Kaan Gaytancıoğlu, Başkan Danışmanları Şeref Çetin ve Neşat Erdoğan, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Ünal, Tekirdağ Esnaf Odaları Birliği Sami Kayın ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları da yer aldı.

Başkan Kadir Albayrak burada yaptığı konuşmada, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, diğer büyükşehir belediyeleri gibi uzun süredir var olan bir büyükşehir değil. Tekirdağ, en yeni kurulan büyükşehirlerden birisi, ben de Tekirdağ’ın kurucu ve ilk belediye başkanıyım. Hazır bir sistemi devralmak çok kolay, fakat yeni bir sistemi kurmak, oluşmasını sağlamak zaman alıyor ve zorluklar meydana gelebiliyor. Bu süreç tamamlanmaya başladıkça biz de yaptıklarımızı masaya yatırıyoruz. Bunun için de bilgilendirme toplantılarına başladık. İlk toplantımızı geçtiğimiz hafta gerçekleştirdik. İkinci bilgilendirme toplantısını da bugün burada gerçekleştiriyoruz. Tekirdağ’ın ana unsulardan birisi nüfus arıtışında Türkiye’de ikinci sırada gelmesi’ Tekirdağ her sene 30-35 bin arasında nüfus artışı yaşıyor. Bu artışın özellikle Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı’ya yansıdığını görüyoruz. Güncel bir konuda da ekleme yapmak istiyorum. Ülkemiz maalesef son zamanlarda ekonomik dalgalanma içerisinde. Eğer bu sıkıntıları Amerika bir papaz için yapıyorsa Amerika’nın karşılarına dikilmek 7’den 70’e hepimizin boynun borcudur. Amerika’yı bizim 68 kuşağı hiçbir zaman sevmedi. Bu sıkıntıyı parti ayrımı yapmadan birleşip direncimizi göstereceğiz, Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız. Herkes bilsin ki Türkiye kimseye pabuç bırakmaz. Biz Meclisimizde hangi partinden olursa olsun söz konusu Tekirdağ ise kararların çoğu oy birliği ile alındı. Demek ki konu Tekirdağ olunca bir araya gelinebiliyor. Tekirdağ’ın Faik Öztrak ve Mustafa Şentop gibi çok deneyimli milletvekilleri var. Faik Bey ekonomi, Mustafa Bey de anayasa uzmanı. Böylesine değerli milletvekilinin ciddi boyutlarda bir araya gelerek siyasi düşüncelerini kenara bırakarak Tekirdağ’ın yatırımları için bir araya gelmesi gerekiyor. Tekirdağ; sanayisi, üniversitesi, tarım ve hayvancılığı, turizm ve lojistik olmak üzere 5 ayrı vizyona sahip. Bunun yanında 13 tane OSB ve 1541 tane de sanayi kuruluşuna sahip. Bu bölge tarımda Türkiye’nin başkenti’ Hayvancılıkta da iyi durumdayız; Tekirdağ hayvan hastalığından ari bölge. Tekirdağ, geliri giderinden fazla olan Türkiye’deki 11 ilden bir tanesidir. Gelecek dönemlerde Tekirdağ kendini daha da duyuracak. Geldiğimiz noktada birçok hizmeti yerine getirdik. Ben eğer hazır bir büyükşehri devir alsaydım bu hizmetler yetersizdi fakat yeni kurulan bir büyükşehir için gayet iyi durumdayız. Tekirdağ, büyükşehir olurken bu durumun ne getirip ne götüreceği vatandaşlara iyi tanıtılamadı. Yeni büyükşehirler kurulurken en büyük sıkıntılardan biri yetki sıkıntısı oluyor. Daha önceki hizmetlerin tamamını ilçe belediyeleri yaparken 30 Mart 2014 tarihinden sonra hizmetlerin yüzde 75’i Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaya başlandı. Tüm bunlardan sonra yatırımlara başladık. 2014 yılı yavaş işleyen bürokrasiden dolayı çok başarılı geçmedi. İlk yatırımlarımız altyapı konusunda oldu. Örneğin; Süleymanpaşa’nın Aydoğdu ve Zafer Mahallelerinde 66 km altyapı gerçekleştirdik. Ben sözlerimi sonlandırırken Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nı yakın zamanda gerçekleştirdikleri kongreden dolayı tebrik etmek istiyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızın güzellikler içinde geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Bilgilendirme Toplantısı yapılan konuşmaların ardından oda başkanlarının sorularının yanıtlanması ile son buldu.