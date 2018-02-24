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24 Şubat 2018 09:18

Genç Çiftçi projesinde Tekirdağ’a 4,53 milyon TL hibe desteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı 2017 uygulamaları kapsamında Tekirdağ il genelinde 151 proje için 4 milyon 530 bin TL hibe desteği tahsis edildiği bildirildi.

Genç Çiftçi projesinde Tekirdağ’a 4,53 milyon TL hibe desteği

24 Şubat 2018 09:18


Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesini amaçlayan Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı 2017 uygulamalarının tamamlandığı belirtildi.


Açıklamada, “Program kapsamında kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin TL’ye kadar hibe desteği verilmesi sağlandı. 7 Nisan - 5 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşen başvurularda il genelinde 618 adet başvuru gerçekleşti. İlimize 151 proje için 4 milyon 530 bin TL hibe desteği tahsis edildi. Değerlendirme çalışmalarının ardından hibe desteği almaya hak kazanan 151 genç çiftçi hibe sözleşmesi imzalamaya davet edildi. Hibe sözleşmesi imzalayıp projelerini tamamlayan 19 arıcılık projesi, 2 istiridye mantarı projesi, 5 kontrollü örtü altı tesisi projesi, 1 çilek projesi ile 1 tavukçuluk projesi sahibi genç çiftçilere hibe ödemeleri yapıldı. Malkara ilçesinde 1, Süleymanpaşa ilçesinde 1 genç çiftçiye 5’er tane manda teslim edildi. Yine il bazında toplam 87 genç çiftçiye 6’şar adet büyükbaş sığır teslimi yapılırken, 34 genç çiftçiye 37’şer adet küçükbaş hayvan teslimi tamamlandı” denildi.




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