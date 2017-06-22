Gerdanlık tamamlanırsa İstanbullular buraya akın edecek

Toplantıda, bu gerdanlığın tamamlanması durumunda, Tekirdağ’ın ilçelerinin yanı sıra İstanbul’un kalabalığından kurtulmak isteyenlerin ilk durağının Tekirdağ olacağı vurgulandı.

Tekirdağ Kent Konseyi binasında yapılan Tekirdağ Sahil Yolu Projesinin değerlendirme toplantısına Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Muzaffer Doğan ve çok sayıda yetkili katıldı. Yapılan toplantıda ‘Tekirdağ’ın gerdanlığı’ diye nitelendirilen sahil projesinin şehrin hemen hemen tamamını kapsayacak şekilde uzatılması öngörülüyor. Toplantıda, bu konuda çalışmaların yapılması gerektiği ve bu çalışmalar yapıldığı takdirde, Tekirdağ’ın insan akınına uğrayacağı ifade edildi.

Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları Birliği adına açıklamalarda bulunan Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Muzaffer Doğan, “Gündoğdu mahallesinde hemen şu belediye binasının yapıldığı yerin biraz arkasında, mülteci kampı yapmaya çalışıyorlardı. Eskiden de buna benzer bir şeyler vardı. Eskiler çok iyi bilir aman terörü, uyuşturucusu derken biz bu şehrin sakinleri olarak kaygılandık. Ne yapabiliriz diye bir araya geldik. Her şey ne yapabilir ile başladı. Bir çalışma yürüttük, önce ilgilileri önce vali, belediyeler ve gerekli yerler ziyaret edildi. Daha sonrasında ise imza kampanyası yapıldı ve bir basın açıklaması ile Tekirdağ halkının kararını bildirdik, yeri değişti. Biz tamamen kaldırılmasını talep etmiştik. Ama en azından şehrin merkezinde değil de F tipi cezaevinin yanına alındı. Yani bu da bir adımdı bizim için” ifadelerini kullandı.

“24 yıldır bitmemiş bir binayı gündeme taşımamız gerekiyor”

Tekirdağ Kültür Merkezi olayının olduğunu da aktar Muzaffer Doğan, “Tekirdağ Belediye Binası yıkılıyordu. Tekirdağ Belediye binasının bir salonu var. Sosyal faaliyetler her türlü konferansların yapıldığı tek yer. Dedik eyvah burası yıkılınca, STK’lar başta biz olmak üzere, diğer ilgililer nerede toplantılarını yapacaklar. Böyle bir kaygı içerisine düştük. Çevremize şöyle bir baktığımızda, Tekirdağ Kültür Merkezi 24 yıldır temeli atılmış bitmemiş. 24 yıldır bitmemiş bir binayı gündeme taşımamız gerekiyor. Yine aynı ilgilileri ziyaret ettik. Hemen ardından kaba inşaatı bitmişti hemen iç mefruşat için ihale yapılması gerekiyordu hemen ihalesi yapıldı. Şimdi Ağustos sonunda teslim edilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“Sahil şeridini Değirmenaltı’na kadar götürelim”

Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Muzaffer Doğan açıklamasının devamında, İstanbul’da 1. Boğaziçi köprüsü yapıldığı zaman rahmetli Süleyman Demirel’in övgü ile anlattığından bahsederek, “İstanbul’da 1. Boğaziçi köprüsü yapıldığı zaman Rahmetli Demirel şöyle tanıtıyordu. “İstanbul’un gerdanlığını yapıyoruz.” Gerçekten de boğaz köprüleri bir gerdanlık gibi gerçekten bir güzellik. Şimdi biz de diyoruz ki Tekirdağ’ın gerdanlığı eksik. Gerdanlığı da neresidir, sahilidir. Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür ederiz bir anda 3 kilometrelik yer yaptılar. Yani yelken kulübünü oradan Özgürlük Parkına kadar yaptılar çokta güzel oldu. Şuna da inanıyorum o yürüyüş yolları bisiklet yolları yapılınca orada harekette arttı. Daha çok yürüyenler, daha çok bisiklete binenler oldu. Şimdi diyoruz ki Tekirdağ’ın özelliği, denizin kenarında olmasıdır. Bu Türkiye’de 5-6 şehre kısmet olmuş bir şeydir. 5-6 şehrimiz var böyle denizin kenarında. Fazla yok, herkes denizin kenarında olmaya can atıyor. Tekirdağ bundan yeterince faydalanamıyor. Dedik ki bu sahil yolunun ilerletilmesini istiyoruz. Daha önce de siyasi partilerimizin büyükşehir adayları, şimdi başkanımız olsun diğer adaylar olsun her biri programına almıştır. Sahil şeridini Değirmenaltı’na kadar götürelim. Sahil şeridi değirmen altına kadar giderse, şu anda 3 kilometresi yapılmıştı. 7 kilometresi daha yapılması gerekiyor. Yapıldığı takdirde, samimiyetle söylüyorum. Belki de İstanbullular, bizim arkadaki ilçelerimiz değil, yani Çorlu, Çerkezköy, Saray, Kapaklı İstanbullular bile bir gezinti, bir nefes almak için geleceklerdir. Çok önemli bir alanımız vardır” diye konuştu.