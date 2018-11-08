Görme engelliler Kur'an-ı Kerim kursunda yarıştı

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde “Görme Engellilere Yönelik Umre Ödüllü Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Yarışması” gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an-ı Kerim Kurslarında dini eğitim ve öğretimine devam eden görme engelli öğrencileri kapsayan “Görme Engellilere Yönelik Umre Ödüllü Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Yarışması” Çorlu İlçe Müftülüğünde gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Müftülüğü koordinatörlüğünde yapılan yarışmada Çorlu İlçe Müftülüğü Hacı Mehmet Özaslan Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencilerinden Şüheda Tekin birinci, Lefize Yenil ikinci ve Sevgül Hasret Ağraş ise üçüncü oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere İl ve İlçe Müftülükleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.