Güvercin kurtarma operasyonu

Olay Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Zafer Mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın havalandırma boşluğuna bir güvercin düştüğünü fark eden apartman sakinleri, Tekirdağ Büyükişehir Belediyesine bağlı İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, dairenin havalandırma boşluğunda bulunan güvercini yaklaşık yarım saatlik başarılı bir çalışma ile kurtardı. Daha sonra doğaya salınan güvercin kanatlanarak gözlerden kayboldu.