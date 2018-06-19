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19 Haziran 2018 11:55

Güvercin kurtarma operasyonu

Tekirdağ’da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin kurtarıldı.

Güvercin kurtarma operasyonu

19 Haziran 2018 11:55


Olay Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Zafer Mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın havalandırma boşluğuna bir güvercin düştüğünü fark eden apartman sakinleri, Tekirdağ Büyükişehir Belediyesine bağlı İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, dairenin havalandırma boşluğunda bulunan güvercini yaklaşık yarım saatlik başarılı bir çalışma ile kurtardı. Daha sonra doğaya salınan güvercin kanatlanarak gözlerden kayboldu.




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