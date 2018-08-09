Hayvanlar için içme suyu göleti yapım ve onarımları hızla devam ediyor

Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen projede, hayvanların daha uygun koşullarda yetiştirilmesi ve verimliliklerinin arttırılması, et ve süt üretim maliyetlerinin düşürülerek üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında kırsal mahallelerde 5 tanesi yeni, 17 tanesi ise bakım ve onarım olmak üzere toplam 22 adet hayvan içme suyu göleti yapılacak.

Malkara ilçesine bağlı Kozyörük ve Çavuşköy mahallelerinde yeni hayvan içme suyu göletleri ve Sağlamtaş Mahallesi’ndeki mevcut gölet ile Süleymanpaşa ilçesi Karansıllı, Doğrukkaracamurat ve Osmanlı mahallelerinde göletlerinin bakım onarım çalışmaları tamamlandı. Hayvan içme suyu gölet yapım çalışmaları, Süleymanpaşa ilçesi Demirli Mahallesi ve Saray ilçesi Yuvalı Mahallesi’nde devam ederken, kalan hayvan içme suyu göletlerinin Ekim ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.