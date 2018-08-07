Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Kaza, Tekirdağ Malkara yolu üzeri Mahramlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’dan Malkara istikametine giden 34 LH 357 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Kazayı gören diğer vatandaşlar, önce 122 sağlık ekiplerine haber verdi ardından kendi imkanlarıyla kaza yapan sürücüyü kurtarmaya çalıştı. Kazanın meydana geldiği alana kısa sürede gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.