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28 Haziran 2017 20:27

İki otomobilin çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İki otomobilin çarpıştı: 1 yaralı

28 Haziran 2017 20:27


Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Barbaros Caddesi havuzlu kavşak yönünden Namık Kemal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Tolga Öztürk idaresindeki 59 FD 573 plakalı otomobil, Tarım Sokak’tan Namık Kemal Bulvarı’na seyir halinde olan Fatih Oymak idaresindeki 59 UB 294 plakalı otomobille çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle Tolga Öztürk idaresindeki otomobil kavşak içerisinde takla attı. Takla atan araçtan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü Öztürk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından vatandaşlar şaşkın gözlerle kazayı seyretti.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ediyor.




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