İklimle ilgili önemli adım

Projenin kesin kabulü Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın katılımı ile Ankara’da gerçekleşti.

Proje kabulünün imza töreni sırasında açıklama yapan Başkan Kadir Albayrak, “Trakya, verimli topraklara sahip bir bölge. Biz hazırladığımız bu proje ile yaşanan iklim değişliklerini tahmin ederek tarımsal faaliyetlerimizi bu duruma göre yönlendireceğiz. Bu sayede hem su kaynaklarımızı kaliteli kullanmış hem de toprağın verimli kullanımını sağlamış olacağız. Trakya Bölgesinde İklim Değişikliğine Karşı Uyum İçin Kapasite Geliştirme projesi yoğun çalışmalar sonucu hazırlandı. Bu anlamda emeği geçen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı ekibini tebrik ediyorum” dedi.

Kaynakların sürdürülebilir kullanımı amaçlanıyor

Konuyla ilgili bir diğer açıklamayı yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan ise, nüfus artışı ve buna bağlı olarak artan enerji tüketimi, toprak ve su kullanımı, ticari ve sanayi gelişmeler sonucu yer kürenin ısındığı belirtilerek, “Trakya Bölgesinde İklim Değişikliğine Karşı Uyum İçin Kapasite Geliştirme projesinin amacı da eldeki ve toplanacak tüm iklim verileri kullanılarak yapılacak iklim değişikliği projeksiyonları dikkate alınarak arazi ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, tarımsal üretimin devamlılığı ve taşkın risk ve zararlarının en aza indirilmesi veya bertaraf edilmesi için tüm ilgili çevrelerin bilgilendirilmesini, hazırlıklı olmalarını ve kapasitelerinin arttırılmasını sağlamaktır” dedi.

Önümüzdeki 100 yılın iklim değişikliği tahmin edilecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü Tarım ve Hayvancılık vizyonu çerçevesinde geliştirilen ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan proje kapsamında, farklı senaryolar altında 2100 yılına kadar Trakya Bölgesinde meydana gelecek iklim değişiklikleri tahmin edilecek. Tahmin edilen bu değişikliğin arazi kullanım değişikliği ile birlikte su kaynaklarının kalite ve miktarına, bölgede yaygın olarak tarımı yapılan ürünlerin verimine ve kuraklık sel gibi aşırı iklim olaylarına etkisi modellenecek. Bunun yanında iklim değişikliğinin su kaynakları, tarımsal üretim ve aşırı iklim olayları üzerine olan olumsuz etkilerine karşı hassasiyeti minimuma indirmek veya önlemek amacıyla alınacak tedbirler ortaya konularak iklim değişikliğinin olası etkilerini azaltmak için alınacak önlemler konusunda akademisyenler, yerel yönetimler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların yanında sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de eğitilecek. Eğitilen bu topluluk “Trakya İklim Değişikliğini İzleme ve Adaptasyon Platformu” ismi ile proje süresince ve sonrasında bu konularda hizmet verilecek olan projede “Trakya’da İklim Değişikliği Sonuçları, Etkileri, Alınabilecek Önlemler ve Adaptasyon Stratejileri” başlıklı bir de kitap yayımlanarak Platformun faaliyetleri, yayımlanan kitap, düzenlenecek olan, çalıştay ve konferanslar ile yerel yönetimler ve ilgili kurumların iklim değişikliğine karşı kapasitesi geliştirilmiş olacak ve paydaşlarında farkındalık oluşturulacak. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı’nın proje için işbirliği yaptığı kurumlar arasında Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, TESKİ Genel Müdürlüğü ve Trakyakent Birliği bulunuyor.