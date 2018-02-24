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24 Şubat 2018 12:24

İlkyardım eğitimlerinde yedinci dönem tamamlandı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen İlkyardım Eğitimleri 7.

İlkyardım eğitimlerinde yedinci dönem tamamlandı

24 Şubat 2018 12:24

dönem kursları, kursiyerlerin katılım belgelerini alması ile sona erdi.


Süleymanpaşa Kent Konseyi binasında gerçekleştirilen eğitimlerin son dersinde öğrenciler dört haftalık eğitim boyunca öğrendiklerini tekrar ederken acil müdahale yöntemleri hakkında bilgi paylaştılar. İlkyardım konusunda yanlışların önüne geçip, doğruları öğretmek üzere başlatılan eğitimlerde, Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı doktorlar tarafından genel ilk yardım bilgileri, hasta, yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda ilk yardım ve pratik eğitimleri, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, burun, göz ve kulağa yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilk yardım ve hasta taşıma teknikleri ve pratik eğitimleri verildi.


Eğitimler sonunda 7. dönem kursiyerleri, katılım belgelerini Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral’ın elinden teslim aldı.




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