İş yerine giren su samuru doğal yaşam ortamına geri bırakıldı

Olay, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Barbaros Mahallesi sahil alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil boyunda bulunan bir iş yerinin bahçesine su samuru girdi. Su samurunun iş yeri bahçesinde olduğunu gören vatandaşlar, durumu Tekirdağ Orman ve Su İşleri Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen Tekirdağ Orman ve Su İşleri Müdürlüğü personelleri bahçeye giren su samurunu kontrol altına aldı. Su samuru, yapılan muayenesinin ardından sağlıklı olduğunun anlaşılması üzerine doğal yaşam ortamına salıverildi.