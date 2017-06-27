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27 Haziran 2017 10:17

İş yerine giren su samuru doğal yaşam ortamına geri bırakıldı

Tekirdağ’da bir iş yerinin bahçesine giren su samuru, muayenesi yapıldıktan sonra doğal yaşam ortamına geri bırakıldı.

İş yerine giren su samuru doğal yaşam ortamına geri bırakıldı

27 Haziran 2017 10:17


Olay, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Barbaros Mahallesi sahil alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil boyunda bulunan bir iş yerinin bahçesine su samuru girdi. Su samurunun iş yeri bahçesinde olduğunu gören vatandaşlar, durumu Tekirdağ Orman ve Su İşleri Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen Tekirdağ Orman ve Su İşleri Müdürlüğü personelleri bahçeye giren su samurunu kontrol altına aldı. Su samuru, yapılan muayenesinin ardından sağlıklı olduğunun anlaşılması üzerine doğal yaşam ortamına salıverildi.




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